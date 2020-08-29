Минск, , 20:50 — REGNUM В Белоруссии члены оппозиции намерены создать новое политическое движение. Об этом 29 августа сообщила член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на портале YouTube.

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«В планах (оппозиции) есть создание (политического) движения», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что акции протестов белорусских оппозиционеров, которые состоялись в республике 28 августа, были немноголюдные.

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