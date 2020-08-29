Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Власти США должны модернизировать свои ядерные силы, так как «коммунистический Китай» стремится увеличить свои «ядерные арсеналы». Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер на странице в соцсети Twitter.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Модернизация наших ядерных сил (США) и поддержание боеготовности (вооруженных сил) имеет важное значение для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — отметил глава Пентагона.

По его мнению, увеличить свои ядерные арсеналы Китай стремится как «минимум вдвое».

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа в Пентагоне со ссылкой на доклад Госдепа сообщили, что разработка и развертывание ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России.

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