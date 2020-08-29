Минск, , 18:26 — REGNUM В столице Белоруссии Минске проходит так называемый «женский марш солидарности», об этом 29 августа сообщает Tut.by.

Отмечается, что на площади Победы женщины начали выстраиваться в «цепь солидарности» с участниками протестов. С цветами и плакатами они стоят по обе стороны от площади, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Это привело к массовым акциям протеста.

Президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа 2020 года, являются легитимными. Об этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин.

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