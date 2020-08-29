Париж, , 18:16 — REGNUM Во Франции в ряде крупных городов проходят митинги против введенного властями страны обязательного ношения масок. Об этом 29 августа сообщает телеканал BFM.

Так, в столице республики Париже на площади Нации собрались порядка 300 человек. В руках у манифестантов плакаты: «Долой санитарную диктатуру!», «Мы не хотим носить маски!», «Власть народу!» и другие.

Как передает телеканал, собравшиеся люди заявляют, что не согласны с введенными властями правилами и что ношение масок нарушает их личные права и свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, в столице Германии Берлине проходят массовые протесты граждан против политики немецких властей, связанной с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

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