Киев, , 18:08 — REGNUM Городской глава Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив призвал города жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с решением Киева о помещении населенного пункта в условную «красную зону» коронавирусной опасности.

Соответствующие обращение Марцинкив обнародовал 29 августа.

Мэр также заявил о «политическом шантаже запада Украины», но добавил, что местная власть Ивано-Франковска подчиняется решениям, принятым в столице. Марцинкив также разъяснил, какие ограничения будут введены в городе с 31 августа:

«Воспользоваться городским транспортом смогут только медики и работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих деятельность города. Рейсы на дачи отменяются. Понимаю, что это может показаться несправедливым, но, как это ни прискорбно, мы должны это сделать. Школы и детские садики также работать не будут, хотя мы полностью их подготовили к новому учебному году», — заявил городской глава.

Он подчеркнул, что вводить жесткий карантин — это решение не местной власти, а центральной.

«И хотя мы с ним не согласны, должны выполнять. В частности, чтобы обезопасить работников от штрафов», — подчеркнул Марцинкив.

В завершение мэр «намекнул», что протестная позиция общественности, возможно, сможет убедить государственную власть в том, что жесткий карантин в городе нужно снять.

ИА REGNUM напоминает, что в августе в «красную» зону попали другие областные центры на западной Украине — Луцк и Тернополь. В этих городах местные власти отказались подчиняться Киеву, приняв соответствующие решения на региональном уровне. Никаких последствий за это решение руководство областных центров не имело, а президент Зеленский лишь поручил усилить «разъяснительную работу».