29 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 17:47 — REGNUM Министерство юстиции России 24 августа, как сообщило издание РБК, опубликовало проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагалось лишить Комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов. Такое право ведомство хочет оставить только за судами. В пояснительной записке к проекту, говорится, что такие поправки позволят заметно снизить риски обналичивания денег с помощью КТС. Инициирование Минюстом поправок связано с участившимися случаями применения мошенниками таких схем. Из последних громких подобных происшествий — случай с Тинькофф Банком, где в октябре прошлого года по поддельному листу КТС мошенники вывели 5,5 миллионов рублей. После чего участники рынка заявили о проблеме фальсификации таких исполнительных документов и призвали Минюст и ЦБ пресечь данного рода схемы.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Банковское сообщество, говоря о том, что участники рынка являются заложниками ситуации, поскольку за ними числится обязанность проводить операции по решениям комиссий, даже если они вызывают у них подозрения, так как такие решения имеют статус исполнительного листа, практически сразу отреагировало предложением реформировать институт КТС или не ликвидировать его, но тогда усилить контроль за документами комиссий. Минтруд предложение банкиров не поддержал: в ликвидации комиссий ведомство увидело потенциальные риски нарушения прав работников, а в предложении по усилению контроля путем подтверждения решения КТС у государственных инспекторов труда, контролирующих соблюдение прав работников, только после чего документ и мог бы получать статус исполнительного, разглядело избыточность, мол, государственная инспекция труда и сейчас может направлять предписания работодателям, но не должна вмешиваться в индивидуальные споры, которые решаются в КТС.

Звучали предложения и от представителей иных организаций. В частности, Национальный совет финансового рынка (НСФР), предлагал также усилить проверку решений КТС и вместе с тем ужесточить ответственность за подделку таких документов. Минюст предлагал проверять подлинность выданных КТС и направлять их на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного правительством органа, но проект предложения, как сообщалось в конце 2019 года, в правительство не был направлен.

Теперь же на днях, Минтруд предложил ввести порог суммы, возможной к взыскиванию КТС. Правда, при этом, несмотря на свое же новое предложение, а также на прежнее свое несогласие с инициативой банкиров, ведомство концептуально поддерживает проект предлагаемых Минюстом поправок, предусматривающих выход исполнительных решений по трудовым спорам о взыскании задержанных зарплат только через суды. Поддержку инициатива Минюста нашла и со стороны ЦБ. Если проект будет принят, то следует ожидать роста нагрузки не только на суды, но и на службу судебных приставов. Между тем, заметим, очевидно, что рост нагрузки неминуемо повлечет, во всяком случае, должен повлечь рост финансирования подопечной Минюсту системы.

Рост финансирования судебной власти и службы приставов вряд ли будет позитивно принят обществом. Даже так сказать сегодняшнее анонсирование Минфином РФ роста расходов на юстицию и судебную власть, предусмотренное ведомством на фоне сокращения финансирования ряда госпрограмм вызвало негативные отклики ряда экспертов и общественности. Хотя, возможно, этот самый рост расходов бюджета на юстицию и был запланирован Минфином с учетом кризисных или посткоронакризисных явлений в экономике, способных повлечь рост числа трудовых споров, связанных с выплатами заработных плат, а значит дополнительного финансирования — сверх предусмотренного сегодня Минфином объема, может не потребоваться. Но как бы там ни было рано или поздно может вновь возникнуть вопрос о высокой доле бюджетных расходов на юстицию и судебную власть, с требованием или желанием передать часть аккумулируемых ими полномочий частным институтам. Тем более, что министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной Палаты Алексей Кудрин уже давно ведут разговоры о необходимости как можно большего разгосударствления. Сейчас, как известно Кудрин уже довольно близко подобрался к отчетности госкомпаний, подняв вопрос их учета. А желание создать частные службы судебных приставов, не раз озвучивалось различными ведомствами, и в январе этого года Минфин соглашался с данной инициативой. В подготовленном Минфином обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП), тогда говорилось, что вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения представляется целесообразным в виду оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения. При этом предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, то есть бизнеса, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц.

В обзоре также отмечается, что в России уже есть опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему принудительного исполнения: функционируют коллекторские организации и институт частного сыска, позволяющий разыскивать имущество должника или самого должника без привлечения госведомств. Да, есть такой опыт. Однако сегодня, как известно, несмотря на подписанный Президентом РФ в 2016-м году закон, направленный на ограничение действий коллекторов, и существование с 2013 года закона, предоставляющего заемщикам право выбора между разрешением и запретом на уступку прав требований, проблема агрессивных коллекторов всё-таки существует. Владимир Путин сейчас вновь поднял этот вопрос, а ЦБ, который обязан регулировать правила игры на финансовом рынке по большому счету наблюдает за происходящим со стороны, как в случае с коллекторской темой, так и отчасти в случае с обналичиванием денег через инструмент КТС.

Отдельные эксперты указывают на вероятность возможности превращения частных судебных приставов в тех же самых коллекторов. Межу тем, заметим, если деятельность частников будет лицензирована и внесена в некий реестр Минюста, то опасения экспертов могут оказаться напрасными. Более того, появление этого института, возможно, будет способно поставить точку с беспределом коллекторов, опять же, возможно, исключив из деятельности финансовых организаций возможность в качестве дополнительных видов деятельности заниматься коллекторством. Но появление института частных судебных приставов имеет две стороны медали. Одна из них ставит вопрос, насколько выгодным делом будет являться работа в государственной службе, а другая — с чего будут зарабатывать частники.

Что же касается предложения Минтруда по снижению порога сумм взыскания по решениям КТС, сделанного наряду с появлением 24 августа поправок Минюста, то тут тоже возникает вопрос. Означает ли инициатива Минтруда необходимость внесения поправок в Трудовой Кодекс, которые повлекут снижение штрафов за задержку или невыплаты заработных плат? Сегодня, что Трудовой, что Уголовный Кодексы РФ, предусматривают не слишком-то жесткие меры к бизнесу, которые к тому же бизнес может обходить. Можно было бы повысить уголовную ответственность, но в силу того, что предпринимательское сообщество и без того говорит о чрезмерности регулирования бизнеса, а порою, о злоупотреблениях или заинтересованности, приводящих к росту уголовных дел, ожидать со стороны государства усиления ответственности бизнеса перед работниками, скорее не приходится. Ну, а если снизят еще и штрафы, то тут, как говорится, и вовсе бизнесу развяжут руки.