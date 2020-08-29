Киев, , 17:32 — REGNUM Украина хорошо сэкономила в этом году на обслуживании внешнего долга из-за курсовой разницы, заявил сегодня, 29 августа, народный депутат, заместитель председателя комитета Рады по вопросам бюджета Александр Трухин в эфире одного из телеканалов.

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Депутат пояснил, что «простым языком» доллар к гривне в реальности был существенно дешевле, чем прогноз, который изначально заложили в госбюджет.

«Соответственно — нам для того, чтобы выплатить долларовые долги государства, сформированные не нами, не нашей командой, а в предыдущие годы другими управленцами, понадобилось меньше денег. Поэтому часть гривневой массы осталась в экономике в бюджете страны, и мы эти деньги считаем правильным направить на рост благосостояния граждан — пенсионеров и работающих», — заявил Трухин.

Именно из такой экономии, как объяснил парламентарий, и взяты средства на повышение уровня минимальной зарплаты.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня, 29 августа, глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон, согласно которому минимальная зарплата с сентября составит 5 тысяч грн., теперь документ передан на подпись президенту.

Верховная рада проголосовала за соответствующую инициативу на внеочередной сессии 25 августа. В правительстве заявляли, что такое повышение обойдется госбюджету страны примерно в 4 млрд грн.