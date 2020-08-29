Минск, , 17:18 — REGNUM Четверо российских журналистов, работающих в американском агентстве Associated Press и немецком телеканале ARD, покинули Белоруссию. Об этом 29 августа сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, журналистов проинформировали о том, что в соответствии с постановлением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере у них отзываются аккредитации.

«Дипломаты посольства, оказывавшие соотечественникам консульскую поддержку, обеспечили их переезд на территорию России», — сказал посол.

Напомним, 27 августа в Минске задержали группу журналистов, которые планировали освещать акции протеста. Их доставили в отделение милиции для проверки документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Это привело к массовым акциям протеста.