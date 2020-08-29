Киев, , 17:16 — REGNUM На Украине сегодня, 29 августа, эксперты продолжают обсуждать нападение членов «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на микроавтобус движения «Патриоты за жизнь», связанного с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

ИА REGNUM напоминает, что нападение произошло вечером 27 августа возле населенного пункта Люботин недалеко от Харькова. В результате стрельбы, открытой радикалами, несколько человек получили тяжелые ранения.

Политический эксперт Михаил Чаплыга обращает внимание на тот факт, что расстрел автобуса под Харьковом произошел сразу после того, как зазвучала версия, что крупные игроки в лице Авакова, Порошенко, Медведчука и других могут ситуативно объединиться против Зеленского и «слуг народа».

«Запрягай мне, Господи, коней беспредела…» «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пострелял движение, связанное с ОПЗЖ Медведчука… Акела промахнулся! Крупные игроки изучают расклад без Зеленского», — отмечает эксперт.

«А смысл делать ставку на «зеленых»? Ситуацию не контролируем, вопросы не решаем. Монобольшинства (в Раде) давно нет, голоса докупаем. Рейтинг пока есть — скоро не будет. Смотрите, у Зеленского баланс доверия-недоверия ушел в минус. А «слуг» без Зеленского не существует в природе… Смотрим на регионы — там выборы просто «сливают». В Киеве против Кличко выставили Ирину Верещук. Goodbye, Киев! В Днепре — от «слуг» идет депутат от БПП. Без шансов. В Кривом Рогу — менеджер Ахметова», — анализирует текущую ситуацию политолог.

По словам Чаплыги, как только прозвучала информация, что крупные игроки могут создать ситуативный альянс без участия Зеленского, «в дело вступает товарищ Баканов» (видимо, имеется ввиду глава Службы безопасности Украины Иван Баканов — ред,)

«Вот почему зашел разговор, что может быть ситуативный альянс — Порошенко, Медведчук, Аваков, может быть, Юля. А дальше — следим за руками! Чуть наметился такой ситуативный альянс — в дело вступает товарищ Баканов! Который понял, что радикалы — это не проблема, а инструмент!», — подчеркнул эксперт.

Чаплыга уверен, что нападение на автобус с участниками движения «Патриоты за жизнь» специально организовали, чтобы не допустить создания альянса, направленного против власти во главе с Зеленским.

«Абсолютно случайно» расстреляли автобус с «патриотами» Медведчука», — указывает политолог.

«Расстрел — то картинка и болевой прием, чтобы что? А теперь смотрим, как медведчуки уже требуют уволить начальника полиции Харьковской области. Полицейские обижаются на оппозицию, все надевают бронежилеты и строят баррикады. И Уже никто не договаривается — а все ищут виноватого и готовятся защищаться от «коней беспредела», что скачут по Украине», — заключил политический эксперт Михаил Чаплыга.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня, 29 августа, в Харькове Киевский районный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые совершили нападение на автобус.

Согласно информации пресс-служба суда нападавшим инкриминируют хулиганство с применением оружия и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц из хулиганских побуждений. Оппозиция в свою очередь заявляет, что речь идет о настоящем теракте.