Москва, , 17:02 — REGNUM Истребители Североатлантического альянса сопроводили десять российских противолодочных самолетов Ту-142. Об этом 29 августа заявил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

Дальний противолодочный самолёт Ту-142 Defenseimagery.mil

По его словам, российские самолеты выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, а также моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Национальном центре управления обороной России сообщили, что истребители стран НАТО сопровождали российские самолёты над нейтральными водами Балтийского моря, Северного Ледовитого и Тихого океанов.

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