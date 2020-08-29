29 августа 2020 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 16:49 — REGNUM Загадочное событие произошло в Санкт-Петербурге. При таможенном досмотре у норвежца Юнгвара были изъяты образцы волос 76 девушек — жительниц Архангельска. Так как образы не являлись предметом личного пользования их требовалось занести в таможенную декларацию, но норвежец этого не сделал, поэтому волосы по решению Московского районного суда города Санкт-Петербурга были у него изъяты. Норвежец объяснял, что вез образцы в Шотландию «для лабораторных исследований».

Опасность

По нашей информации, норвежец — участник экологического многомиллионного мегагранта полученного Санкт-Петербургской государственной медицинской академией имени И.И. Мечникова в 2018 году, к выполнению которого был привлечен Северный Арктический федеральный университет. Образцы брались у студенток Северного государственного медицинского университета, руководство которого об этом в известность не ставилось. Юридически, если никто не способствовал сбору образцов волос, а норвежец выходил на студенток напрямую, если заключалось соглашение, где правильно указывалась цель использования образцов, то закон никем не нарушен. Так ли это — установит служебная проверка, которая начата в АГМА.

Представители САФУ уже сообщили, что в протоколах научных исследований не значилось исследование волос северянок. То есть норвежец под видом отработки гранта скрытно выполнял какое-то другое исследование.

Антрополог Мария Медникова, ведущий специалист Института археологии РАН на вопрос «что можно установить по образцам волос?» отвечает, что предположительной целью исследований является экология, например накопление тяжелых металлов в волосах. Возможно ли получение по волосам выводов по радиологии местности, связанной, например, с испытаниями ракет с ядерными двигателями в северодвинской Неноксе Мария Борисовна затруднилась. По мнению специалистов Архангельской медакадемии, волосы — не лучший образец для исследований на содержание йода, связанных с радиацией.

Генетики считают, что волосы могли быть использованы для формирования генетической базы данных жителей Русского Севера. Член-корреспондент РАН, генетик Евгений Лильин поделился мнением, что

«создание банков геномов лиц разных национальностей, разных этнических групп чрезвычайно перспективно для возможных поисков моделирования воздействия на эти этнические группы и на лиц того или иного пола. Сбор может иметь назначение, а именно — создание неких элементов воздействия на соответствующие генотипы, соответствующие геномы с той или иной целью. У нас есть масса примеров, когда наличие или отсутствие определенного фермента приводит к печальным последствиям».

Использование представителями Норвегии жителей Русского Севера «втемную» становится все более частым. В Архангельской области имели место случаи включения в договоры на гранты Баренц-секретариата без уведомления получателей мероприятий, влекущих по УК РФ уголовную ответственность.