Лондон, , 16:02 — REGNUM Европейский союз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии. Заявление было распространено пресс-службой внешнеполитического ведомства Великобритании.

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В заявлении сказано, что западные страны призывают власти Белоруссии «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — сказано в заявлении.

Кроме того, Запад требует от белорусских властей «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан».

Также заявление содержит требование освободить всех «несправедливо задержанных».

Напомним, что белорусская оппозиция, подстрекаемая Западом и координируемая из Польши и Литвы, устроила акции протеста в Белоруссии после выборов президента этой страны 9 августа. По официальным данным, выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко, но оппозиция считает иначе.

Акции протеста быстро переросли в столкновения с протестующими. После нескольких дней столкновений ситуация несколько успокоилась, но тем не менее оппозиция продолжает проводить незаконные митинги и склонять работников государственных предприятий к забастовкам (пока не очень успешно).