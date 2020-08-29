Цхинвал, , 15:54 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности премьер-министра республики Эрика Пухаева. Указ Бибилова опубликован на официальном сайте президента Южной Осетии.

Вместе с Пухаевым в отставку уходит и все его правительство. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Геннадий Бекоев.

Стоит отметить, что Пухаев ранее сам заявил о том, что уходит в отставку.

Напомним, что ранее стало известно об отстранении от должности министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Он был отстранен на время расследования причин гибели местного жителя, который находился под следствием по подозрению в совершении покушения на министра внутренних дел. По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева.