Минск, 29 августа 2020, 15:07 — REGNUM Обеспокоенность в связи с блокировкой средств массовой информации, периодическими отключениями интернета, «преследованием журналистов», задержанием «мирных граждан» в Белоруссии выразили в посольстве США в республике. Соответствующее заявление было опубликовано 29 августа в пресс-службе дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки.
В пресс-службе дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки также призвали белорусское правительство проявить сдержанность, немедленно освободить «несправедливо задержанных» и выяснить судьбы пропавших без вести.
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В посольстве также заявили, что поддерживают народ Белоруссии в его стремлении «к демократическому, процветающему будущему и призывы к правительству» республики «провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии заблокировали доступ еще к двум информационным ресурсам — «Белорусские новости» (Naviny.by) и «Наша Ніва» (NN.by).