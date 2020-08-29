29 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 14:08 — REGNUM



Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

История с санкциями Европейского союза против Турции за ее буровую деятельность в Восточном Средиземноморье начинает приобретать не только затяжной, но и интригующий характер. Напомним, что ранее в Берлине проходила неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС сообщества, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, если не будет прогресса с турецкой стороны. Одобрение этими мерами высказали Греция и Кипр. Глава МИД Германии Хайко Маас в свою очередь заявил, что «нашей непременной целью по-прежнему остается дипломатическое решение в рамках прямых переговоров между Грецией и Турцией, мы хотим дать шанс дипломатии». Проблемы выяснения отношений между ЕС и Турцией будут выясняться в конце сентября на саммите глав правительств стран ЕС. Но, по словам, Мааса, добиться необходимого единогласного решения по этой проблеме на нем вряд ли удастся и «работа над предложениями по реструктивным мерам в отношении Турции будет продолжена».

Напомним, что первые меры ЕС против Турции были предприняты еще летом прошлого года: речь шла о сокращении финансовой и кредитной помощи, а также о сворачивании переговоров по некоторым вопросам. Ранее в европейский «черный список» внесли двух топ-менеджеров турецкой государственной нефтяной компании TPAO. Сейчас, по словам главы МИД Греции Никоса Дендиаса, «составлен черновой вариант набора новых санкций». В этой связи турецкое издание Türkiye пишет, что «Германия, занимающая сейчас председательствующее место в ЕС, прежде всего не желает ни того, чтобы напряженность в Восточном Средиземноморье вылилась в горячий конфликт, как жестких санкций против Турции, полагая, что они еще больше оттолкнут Турцию в сторону Востока, то есть России и Китая». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что «нужно считаться с фатом одновременной активизации в Восточном Средиземноморье Турции и России», явно намекая на то, что действия Анкары и Москвы в этом регионе мира «могут иметь согласованный характер». То есть он дает понять, что в регионе ведутся многоходовые геополитические игры.

По мнению турецкого правительственного агентства Anadolu Ajansı, «канцлер Германии Ангела Меркель пытается сместить французский центр борьбы с Турцией в Ливии на ось Греция — Кипр и пытается на этом направлении достигнуть компромиссных решений по спорным проблемам межу Грецией и Турцией». Агентство считает, что «успех посредничества Берлина определит то, какой выбор сделают Греция и греческая администрация Южного Кипра: пойдут за Францией, которая вовлечет их в конфликт, или за Германией, которая поведет их к миру». Сейчас Париж обвиняет ЕС в бездействии и призывает к санкциям против Турции, потому что «ЕС оставляет нашу безопасность в Восточном Средиземноморье в руках других игроков, это не вариант для Европы и Франция не допустит этого». Однако представляется, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пока удается разводить по разным позициям ведущие страны ЕС, нивелируя возможность принятия Брюсселем против Турции более серьезных санкций. Более того, судя по заявлениям турецких властей, идти на компромиссы они пока не собираются.

Так что будет дожидаться 24 сентября, когда на саммите ЕС — в случае отсутствия прогресса в урегулировании в регионе — могут начаться интригующие события и политическая температура в Восточном Средиземноморье повысится. Тогда пьеса пойдет по второму кругу, но, возможно, с другим, нежели в начале месяца, сценарием. Не исключено, что к тому времени Германии удастся уговорить Турцию и Грецию начать дипломатические переговоры. Ведь и раньше эти страны противостояли друг другу на нескольких фронтах, включая продолжающийся спор об акватории Эгейского моря и воздушного пространства над ним, о континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье, о разграничении морских границ и исключительной экономической зоне между Турцией и Грецией с Кипром. В конечном счете, несмотря на длинный перечень проблем им удавалось избегать военных столкновений. Хотя Анкара тогда была другой. Сейчас она активно ведет борьбу за место под солнцем, смело вступает в бои на разных дипломатических фронтах, создает кризисные ситуации не только с Грецией, но и внутри ЕС.

При этом Анкару не смущает враждебность Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля. Турция поймала «геополитический кураж» и заставляет действовать остальных игроков, которые только проводят совещания и заседания. Но на Ближнем Востоке есть две вещи, о которых никогда стоит забывать: союзы по интересам могут распадаться так же быстро, как и создаваться. И в конечном счете никто не знает, кто останется с Турцией и с кем она.