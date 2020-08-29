Берлин, , 13:34 — REGNUM В столице Германии Берлине сегодня, 29 августа, проходят массовые протесты граждан против политики немецких властей, связанной с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

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Значительная толпа протестующих собралась у Бранденбургских ворот в центре германской столицы. Участники акции выступают против политических решений, связанных с пандемией коронавируса.

К примеру, в связи с пандемией в Германии запрещены массовые мероприятия, в том числе и митинги. Однако буквально накануне Административный суд Берлина отменил запрет на собрания, установленный начальником полиции германской столицы, но только на один день — 29 августа.

По сообщениям германских СМИ, протестная акция в Берлине стала одной из крупнейших на последние 15 лет в столице ФРГ.

Германские силовики стянули к центру Берлина дополнительные силы, в том числе и тяжелую технику (водометы). В пригородах Берлина были замечены подразделения бундесвера, а также танки.

Сотрудники полиции проводят точечные задержания у Бранденбургских ворот.