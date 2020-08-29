Минск, , 12:59 — REGNUM Акции протестов белорусских оппозиционеров, которые состоялись в республике 28 августа, были немноголюдные, самые активные из них состоялись в Минске, сообщила 29 августа пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова на своем telegram-канале.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

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По информации силового ведомства, накануне в Белоруссии было зарегистрировано 42 очага политической активности граждан. Мероприятия в поддержку Лукашенко (в поддержку мира, безопасности и спокойствия) состоялись во всех регионах страны.

Относительно акций оппозиционных сил уточняется, что около двухсот человек собирались 28 августа возле Национального академического театра имени Я. Купалы и не более девяноста человек — на площади Независимости.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека», — написала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Чемоданова призвала белорусских граждан не принимать участие в незаконных уличных акциях и не вовлекать в подобные мероприятия своих детей.

Пресс-секретарь МВД напомнила, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин (эквивалентно 22 700 рублей) или административного ареста.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых победу одержал Александр Лукашенко. В стране до сих пор продолжаются акции протестов недовольных результатами выборов. Параллельно в стране проходят акции в поддержку Александра Лукашенко.