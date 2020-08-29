Москва, , 10:47 — REGNUM Два Су-27 Воздушно-космических сил России поднялись в воздух над Балтийским морем и перехватили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают в Национальном центре управления обороной.

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США U.S. Air Force

Российские средства обнаружения зафиксировали приближение к границам страны неопознанной цели. В воздух были поднятые два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Воздушная цель была опознана — это оказался стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Такие бомбардировщики способны наносить ядерный удар.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к американскому самолету.

Российские самолеты вернулись на аэродром базирования после того, как иностранный военный самолет развернулся от российской границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы стран НАТО не скрываясь отрабатывают нанесение ядерных ударов по целям на территории России.