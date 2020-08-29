Токио, , 09:17 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который 28 августа неожиданно объявил о своей отставке, и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор 31 августа. Об этом сообщили в правительстве Японии и США.

Дональд Трамп и Синдзо Абэ 内閣官房内閣広報室

Ожидается, что во время телефонного разговора Абэ попросит Трампа, с которым у него установились тесные отношения, продолжить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество США и Японии и при его преемнике.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке из-за болезни. Абэ останется на посту, пока не будет выбрана его замена.