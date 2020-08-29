Киев, , 08:23 — REGNUM Отопительный сезон на Украине находится под угрозой срыва из-за накопленных коммунальщиками долгов. К такому выводу пришли в социологической службе Центра Разумкова, передаёт 28 августа издание «Украинские новости».

Батарея отопления Петр Данилов © Красная Весна

Проведённое центром социологическое исследование показало, что 90% украинцев выступают против того, чтобы долги коммунальных предприятий за газ погашались за счёт повышения тарифов на тепло.

При этом четверть жителей Украины ожидают перебоев в теплоснабжении во время предстоящего отопительного сезона.

Вместе с тем, больше половины потребителей (54,4%) выступают против списания задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, как то ранее предлагали в Верховной раде. Напомним, в украинский парламент внесли законопроект, авторы которого предлагают ликвидировать часть задолженности путём взаимозачёта долгов среди участников газового рынка перед отопительным периодом 2020−2021 годов.

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