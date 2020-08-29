Минск, , 08:21 — REGNUM Вечером 28 августа в Минске неизвестные задержали члена Координационного совета оппозиции Виталия Кривко, котрый также явлется координатором штаба претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, сообщает 28 августа TUT. BY со ссылкой на пресс-службу штаба.

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Уточняется, что автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы поцарапал машину, которая ехала рядом. В связи с чем водители остановились, и в этот момент подъехал микроавтобус, из которого вышли неизвестные, которые и увезли Виталия Кривко в неизвестном направлении. Местонахождение задержанного выясняет адвокат.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых победу снова одержал Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в Белоруссии состоялась первая акция протеста. Протесты недовольных результатами выборов президента Белоруссии в дальнейшем координируются посредством оппозиционных telegram-каналов, авторы которых утверждают, что победу на выборах одержала кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в данный момент находится за пределами республики.

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Отметим, очередная массовая акция протеста в Минске и других городах Белоруссии запланирована на воскресенье, 30 августа.