Вильнюс, , 08:05 — REGNUM Россия сможет участвовать в разрешении политического кризиса в Белоруссии, если оппозиция не сможет добиться необходимого результата, заявила 28 августа белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа.

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса», — сказала она в интервью Euronews.

Тихановская добавила, что сегодня оппозиция «берёт на себя ответственность в разрешении кризиса путем переговоров внутри страны», а Россия остаётся страной, которой установлены дружеские отношения.

Ранее она опровергла сообщения о планах белорусской оппозиции закрыть границу с Россией.

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