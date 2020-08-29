Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом нового типа среди сотрудников Секретной службы США выросло из-за поездок по стране американского лидера Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, все сотрудники Секретной службы, сопровождавшие первых лиц государства в поездках, оказались либо заражённых коронавирусом, либо отправлены на самоизоляцию из-за контактов с заболевшими. В качестве примера газета приводит известный случай с поездкой Трампа во Флориду, когда в срочном порядке пришлось менять пятерых сотрудников Секретной службы США из-за заражения коронавирусом.

При этом, как отмечают источники издания, это был не единичный случай, и число инфицированных SARS-CoV-2 в рядах сотрудников ведомства продолжает расти. В самой службе связывают рост числа зараженных с ростом количества проводимых тестов на выявление COVID-19, однако ряд экспертов считает, что это связано именно с поездками Трампа по стране.