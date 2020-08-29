Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Инвестиционная компания Centricus, штаб-квартира которой расположена в Лондоне, 28 августа подала запрос на покупку у китайской компанию ByteDance части социальной сети TikTok. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Centricus, партнёром которой выступает разработчик компьютерных приложений компания Triller, заинтересована в покупке подразделений TikTok в США, Австралии, Новой Зеландии и Индии за $20 млрд. По данным агентства, в TikTok считают это предложение недостаточно серьёзным.

Напомним, в настоящее время ByteDance рассматривает предложения о приобретении американского подразделения своей социальной сети, полученные от компаний Microsoft (в партнёрстве с Walmart) и Oracle.

Как сообщало ИА REGNUM, за американский сегмент TikTok владеющая социальной сетью китайская компания ByteDance требует с покупателей около $30 млрд. Потенциальные покупатели части TikTok пока считают запрашиваемую за неё цену чрезмерно высокой.

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