Киев, 29 августа 2020, 07:54 — REGNUM Украине необходимо принять решение, сохраняет ли она «западный вектор» движения или занимается возвращением контроля над Донбассом и «вычеркивает решение о движении на Запад». Об этом заявил бывший министр иностранных дел, ныне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью ресурсу «Европейская правда», опубликованном 28 августа.
Вадим Пристайко также признал, что в отношении с Крымом Киев фактически ничего не делает. Украинский дипломат задался вопросом, не являются ли переговоры по Донбассу изменением вектора развития Украины, которого так «добивается агрессор» (имеется ввиду Российская Федерация — ИА REGNUM).
В итоге политик пришел к мнению, что Киеву необходимо принять решение, сохраняет ли Украина так называемый западный вектор движения или занимается возвращением контроля над Донбассом.
По словам Пристайко, он отдает себе отчет в том, что его слова воспримут как «предательство», добавив, что высказанная им идея может вызвать «широкую дискуссию». По словам бывшего министра иностранных дел, он предлагал президенту Украину Владимиру Зеленскому такой план. В качестве первого варианта данного плана он назвал выполнение Минских соглашений.
Второй вариант — это приглашение международной миротворческой миссии, добавил Пристайко, подчеркнув, что даже не выдвигал бы критического требования, речь идет о миссии вдоль границы Украины с Россией или вдоль линии соприкосновения.
Отметим, что действующий глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Европейской правде» заявил, что высказывания Вадима Пристайко по теме Донбасса являются «личным мнением», которое не соответствует «официальной позиции» Киева.