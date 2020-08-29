Киев, , 07:54 — REGNUM Украине необходимо принять решение, сохраняет ли она «западный вектор» движения или занимается возвращением контроля над Донбассом и «вычеркивает решение о движении на Запад». Об этом заявил бывший министр иностранных дел, ныне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью ресурсу «Европейская правда», опубликованном 28 августа.

Вадим Пристайко также признал, что в отношении с Крымом Киев фактически ничего не делает. Украинский дипломат задался вопросом, не являются ли переговоры по Донбассу изменением вектора развития Украины, которого так «добивается агрессор» (имеется ввиду Российская Федерация — ИА REGNUM).

«А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей и решим, что вернемся к этому впоследствии? Мы же по Крыму фактически отказались. У нас даже нет переговорной платформы. Мы поддерживаем политический дискурс о Крыме, но не делаем ничего. А если пойти дальше и сказать: мы хотим развивать собственное государство, но нам впихивают то, что меняет вектор нашего развития. Так возникает вопрос: меняем ли мы свой вектор под влиянием агрессора? Но ведь этого агрессор и хотел достичь», — заявил дипломат.

В итоге политик пришел к мнению, что Киеву необходимо принять решение, сохраняет ли Украина так называемый западный вектор движения или занимается возвращением контроля над Донбассом.

«То есть нам надо принять решение: Украина сохраняет западный вектор, или мы восстанавливаем, возвращаем (контроль над территорией ДНР и ЛНР — ред.) и вычеркиваем решение о движении на Запад», — задался вопросом политик.

По словам Пристайко, он отдает себе отчет в том, что его слова воспримут как «предательство», добавив, что высказанная им идея может вызвать «широкую дискуссию». По словам бывшего министра иностранных дел, он предлагал президенту Украину Владимиру Зеленскому такой план. В качестве первого варианта данного плана он назвал выполнение Минских соглашений.

«Но существует некий предел. Ранее речь шла о декабре 2019 года, сейчас — о декабре 2020 года, что тоже нормально. Но тогда (после наступления даты, которая признана крайней — ИА REGNUM) мы принимаем решение, что этот трек больше не работает», — пояснил Пристайко.

Второй вариант — это приглашение международной миротворческой миссии, добавил Пристайко, подчеркнув, что даже не выдвигал бы критического требования, речь идет о миссии вдоль границы Украины с Россией или вдоль линии соприкосновения.

«Такое решение принимается в Совете безопасности ООН. Оно мгновенно меняет реальность на Донбассе. Если проголосовали — то все, миротворцы будут. Поэтому, чтобы сорвать его, Россия должна поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант — признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе», — пояснил экс-глава МИД Украины.

Отметим, что действующий глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Европейской правде» заявил, что высказывания Вадима Пристайко по теме Донбасса являются «личным мнением», которое не соответствует «официальной позиции» Киева.