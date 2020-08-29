Сеул, , 07:10 — REGNUM В зону опознавания ПВО Южной Кореи, в одностороннем порядке установленную в Японском море, вошли два военных самолёта России, предположительно противолодочных Ил-38. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных 29 августа сообщает агентство Yonhap.

По их данным, российские самолёты находились в расположенной примерно в 330 километрах к юго-востоку от Сеула зоне около 30 минут. Границы Южной Кореи морской авиацией РФ при этом не нарушались.

Напомним, что Россия не признаёт в качестве запретных для полётов военной авиации устанавливаемые рядом стран в одностороннем порядке зоны опознавания ПВО. Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Минобороны РФ заявили о том, что для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-95МС, совершавших плановый полёт над Японским морем и Тихим океаном, в воздух поднимались истребители ВВС Японии.

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