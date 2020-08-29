Тегеран, , 09:15 — REGNUM Китайские власти высоко оценили тот факт, что МАГАТЭ и Иран достигли соглашения по урегулированию вопросов осуществления гарантий после дружественных консультаций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 августа.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отметил: «Мы надеемся, что обе стороны будут продолжать работать в одном направлении и добросовестно выполнять это соглашение». Он также подчеркнул: «Мы призываем все соответствующие стороны приложить конструктивные усилия в этом отношении».

«Факты снова и снова показывают, что одностороннее запугивание только усугубляет конфронтацию, в то время как разногласия могут быть урегулированы только путем равноправного диалога», — сказал он.

Китайский дипломат сообщил: «Это доказано в вопросах осуществления гарантий, и то же самое касается других тем, связанных с иранской ядерной проблемой. В нынешних условиях все соответствующие страны должны придерживаться правильного направления, твердо отстаивать авторитет и эффективность СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН».