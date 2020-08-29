Тегеран, , 09:17 — REGNUM 28 августа официальный представитель МИД Ирана отреагировал на заявления госсекретаря США Майка Помпео относительно активации механизма snapback. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Майк Помпео DonkeyHotey

В своем твиттере Помпео заявил, что санкции ООН будут восстановлены против Ирана 20 сентября. «Если какой-либо член Совбеза ООН внесет резолюцию о продлении сроков снятия санкций, США выступят против этого. Если резолюция не будет принята, санкции в отношении Ирана все равно восстановятся 20 сентября. Вот как работает UNSCR2231», — написал Помпео.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде написал в ответ, что 13 членов, а также председатель СБ ООН подтвердили, что Вашингтон не имеет никакого юридического права в первую очередь прибегать к резолюции 2231, поскольку государство не является участником СВПД.

«Часы тикают как раз в параллельной альтернативной вселенной Помпео! Вот что происходит, когда бывший шпион возглавляет дипломатию США», — подчеркнул он.