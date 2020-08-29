Тегеран, , 09:21 — REGNUM 28 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании раскритиковал США за то, что власти страны вводят санкции против любого лица, которое встает между Соединенными Штатами и механизмом snapback, заявив, что американское руководство не понимает язык закона и ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«После того, как американское требование трижды было отклонен, США теперь угрожают санкциями любому лицу и любой организации, которая встанет на пути между Соединенными Штатами и механизмом snapback, при этом очевидно, что они не понимают язык закона и ООН», — написал Зариф в своем твиттере.

«Может быть, они поймут это: вы развелись с СВПД в 2018 году. Ваше имя в свидетельстве о браке не имеет значения», — сообщил иранский дипломат.

Ранее Зариф в письме председателю Совбеза ООН осудил незаконные попытки США восстановить санкции в отношении Ирана, вновь заявив, что США не имеют права повторно применять положения прекращенных резолюций.