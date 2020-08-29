Клайпеда, Литва, , 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.

«Конечно, политически это может случиться, но в любом случае логике места нет, — сказал он. — С экономической точки зрения и с точки зрения грузов, которые Белоруссия перевозит через Клайпедский порт, этого (перекрытия грузопотоков — ред.) не может произойти в ближайшее время, потому что для этого нужны технические параметры, структурированная логистическая цепочка, специализированные терминалы».

Латакас добавил, что Клайпедский порт является лучшим с точки зрения экономики для Белоруссии, а также самым удобным для перевозки грузов.

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Ранее, напомним, о готовности обрабатывать грузы для Белоруссии сообщил глава агентства Infranews Алексей Безбородов.

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