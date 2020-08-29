Тегеран, , 09:22 — REGNUM 28 августа заместитель постоянного представителя Ирана при ООН в своем заявлении подчеркнул, что израильский режим представляет ядерную угрозу для других стран региона, и призвал международное сообщество принудить сионистский режим Израиля незамедлительно присоединиться к ДНЯО без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мы призываем международное сообщество в этот памятный день использовать любую возможность, чтобы заставить Израиль незамедлительно присоединиться к ДНЯО без каких-либо предварительных условий и поставить все свои ядерные объекты под полномасштабные гарантии МАГАТЭ», — заявил заместитель постоянного представителя и посол Исламской Республики Иран при ООН Эшаг Аль-Хабиб в послании, опубликованном на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в ознаменование Международного дня борьбы с ядерными испытаниями.

«Фактически, несмотря на сложную международную ситуацию, с которой мы сталкиваемся в настоящее время в связи с COVID-19, мы должны продолжать совместную работу по повышению осведомленности общественности о последствиях испытаний ядерного оружия или взрывов и необходимости их прекращения», — отметил иранский дипломат.