Тегеран, , 10:46 — REGNUM 28 августа бывший посол Ирана Аболгасем Делфи заявил, что Россия и Китай поддерживают Иран не только из-за своих разногласий с США, но и по причине осознания, что уступка американским требованиям не принесет им пользы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Делфи сослался на оппозицию ЕС против решения продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, заявив, что Европейский Союз занял принципиальную позицию в отношении иранской ядерной сделки, а это означает, что европейские государства рассматривают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) как эффективный план, действующий в соответствии с протоколами о нераспространении и разоружении.

«Фактически позиция ЕС заключалась в сохранении СВПД и снижении давления, вызванного напряженностью между Ираном и США», — подчеркнул бывший посол. Он также отметил, что выход США из иранской ядерной сделки обострил напряженность между США и ЕС.