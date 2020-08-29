Тегеран, , 11:00 — REGNUM 28 августа премьер-министр Пакистана, говоря о связях с соседними государствами, отметил, что Исламабад в настоящий момент поддерживает хорошие отношения с Тегераном, при этом двустороннее сотрудничество нуждается в дальнейшем укреплении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В эксклюзивном интервью пакистанскому телеканалу ARY News Имран Хан заявил, что дальнейшее развитие отношений Пакистана с Ираном как соседней страной неизбежно. «Нынешние отношения Пакистана с Ираном находятся на очень хорошем уровне по сравнению с прошлым», — заявил он.

Премьер-министр высоко оценил развитую систему городского управления в Иране, особенно в Тегеране, несмотря на санкции, введённые со стороны Соединенных Штатов. Он также сообщил, что Тегеран стал современным городом, приносящим доход в размере 500 миллионов долларов США.

Выражая свое мнение об отношениях Пакистана с другими странами региона, включая Турцию и Саудовскую Аравию, Имран Хан отметил, что Исламабад полон решимости сыграть свою роль в деэскалации напряженности между ключевыми странами региона.