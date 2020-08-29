Тегеран, , 11:03 — REGNUM 28 августа старший советник спикера иранского парламента Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что новый Ближний Восток будет переформирован путем полного вытеснения США из региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на заявление американских официальных лиц о новом Ближнем Востоке чиновник сослался в своем твиттере на «предательство ОАЭ палестинскому делу» и заявил, что этот акт привёл к формированию понятия «новый Ближний Восток». «Администрация США должна знать, что новый Ближний Восток будет переформирован полным вытеснением американцев из региона», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп 13 августа 2020 года объявил об исторической сделке, заключенной при посредничестве его правительства между сионистским режимом Израиля и ОАЭ, которая, по его словам, приведет к полной нормализации отношений между двумя странами.

Критики рассматривали сделку как последнюю попытку Трампа спасти свою президентскую кампанию против представителя демократов Джо Байдена.