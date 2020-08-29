Берлин, , 06:28 — REGNUM Нелегальная буровая деятельность в Восточном Средиземноморье, которую планирует вести Турция, обернётся для этой страны санкциями, заявил 28 августа журналистам глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ», — сказал он.

Боррель добавил, что если предложенные меры окажутся недостаточными, то Евросоюз будет готов задействовать дополнительные механизмы экономического характера. Они, по его словам, будут обсуждаться на саммите ЕС 24 сентября.

Ранее правительство Турции объявило о возобновлении геологоразведки в спорных частях Восточного Средиземноморья, на которые претендуют Кипр, Греция и Египет. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его правительство не намерено идти на компромисс в этом вопросе.

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