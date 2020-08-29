Рязань, , 06:07 — REGNUM На международном конкурсе «Авиадартс-2020», проходящем в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», лётные экипажи приступили к финальному этапу состязаний — применению авиационных средств поражения по наземным целям. Об этом журналистам 29 августа сообщили в пресс-центре конкурса.

В ходе последних дней состязаний пилоты будут проводить практическое бомбометание, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек разыгранным в ходе жеребьёвки мишеням. Каждый экипаж будет иметь две зачётные попытки.

Для проведения состязаний на полигоне Дубровичи в Рязанской области было подготовлено около 60 уникальных наземных целей, имитирующих самые разнообразные ситуации — от самолётов на взлёте, до танковой роты на марше или развёрнутого командного пункта.

Напомним, в Международном конкурсе «Авиадартс-2020» принимают участие команды России и Белоруссии — более 40 экипажей, выступающих на своей авиационной технике. Итоговый зачёт конкурса будет проводиться в четырёх номинациях: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолётах.

Как сообщало ИА REGNUM, на международном конкурсе «Авиадартс-2020» российская команда выиграла третий этап — воздушная разведка — и укрепила своё лидерство.

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