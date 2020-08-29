Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп очень огорчён отставкой премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом он 28 августа заявил журналистам.

«У нас великолепные отношения, и я очень огорчён этим, потому что для него, наверное, очень сложно уйти», — сказал Трамп, назвав Абэ «очень хорошим другом».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, ранее подавший в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья, заявил на встрече членов Либерально-демократической партии, что будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра Японии до тех пор, пока не выберут преемника.

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