Кеноша , , 05:36 — REGNUM Негр Джейкоб Блейк, раненый полицейским в американском городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа, имел при себе нож и оказывал сопротивление при задержании, сообщает пресс-служба профсоюза работников полиции города.

В организации сообщают, что информация об инциденте со стрельбой подается американскими СМИ однобоко и не в полном объеме, а адвокаты раненого негра выступают с ложными заявлениями. По данным профсоюза, полицейские прибыли на задержание Блейка после поступления сигнала о том, что он пытается украсть ключи от автомобиля и угнать его. При этом сам Блейк ранее был объявлен в розыск в связи с подозрениями в сексуальном насилии.

По версии организации, Блейк игнорировал требования сотрудников правоохранительных органов, а также имел при себе нож и оказывал сопротивление задержанию. При этом профсоюз отвергает версию о том, что негр якобы пытался разнять дерущихся женщин. Также говорится, что Блейк пытался скрыться от полицейских на чужом автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, случай с ранением Джейкоба Блека в Кеноше вызвал волну протестов, переросших в уличные беспорядки. Навести порядок в городе удалось благодаря привлечению служащих Национальной гвардии США.

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