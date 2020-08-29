Минск, , 05:33 — REGNUM Власти Белорусии прекратили доступ к ещё двум интернет-ресурсам, передаёт 28 августа белорусский портал TUT.by.

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Отмечается, что речь идёт о сайтах «Белорусские новости» (Naviny.by) и «Наша Ніва» (NN.by). Решение об ограничении к ним доступа приняли в министерстве информации Белоруссии. Сейчас при попытке открыть указанные порталы на территории республики пользователи получают сообщение о блокировке ресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 августа в Белоруссии был приостановлен доступ пользователей к нескольким десяткам сайтов. Тогда источники сообщали, что решение принято в соответствии с местным законом «О средствах массовой информации».

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