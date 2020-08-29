Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа пресс-служба Кремля распространила информацию о том, что российский лидер поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.
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При этом страны ЕС, а также Великобритания, Ирландия и Канада отказались признать итоги белорусских выборов.
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