Ла-Пас, , 04:51 — REGNUM Боливия начинает возобновление прерванного из-за коронавируса регулярного авиасообщения с первых двух стран — США и Испании. Об этом со ссылкой на министра государственных контрактов, служб и жилищного строительства Ивана Ариаса 28 августа сообщает агентство EFE.

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По его словам, Боливия открывает коммерческое пассажирское и грузовое авиасообщение «со странами, которые тоже открыли свои границы». Авиасообщение с США и Испанией планируется возобновить с 1 сентября.

Ариас также отметил, что в планах временных властей страны в ближайшее время значатся переговоры о возобновлении воздушного сообщения с Бразилией и Уругваем.

Напомним, с 1 сентября в Боливии начинается фаза выхода из карантина, в рамках которой в страну будет разрешено прилетать на самолёте, но наземная граница по-прежнему будет оставаться закрытой.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Боливии с начала пандемии было зарегистрировано более 112 тыс. случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 и более 4,7 тыс. летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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