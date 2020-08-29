Бразилиа, , 04:15 — REGNUM Министерство охраны окружающей среды Бразилии вечером 28 августа сообщило о продолжении борьбы с природными пожарами и незаконной вырубкой лесов в Амазонии «в обычном режиме» в связи с разблокировкой финансирования. Об этом говорится в новом сообщении пресс-службы природоохранного ведомства страны.

«Министерство окружающей среды сообщает, что сегодня во второй половине дня были разблокированы финансовые средства Бразильского института по защите окружающей среды и Института по сохранению биоразнообразия, вследствие чего операции по борьбе с незаконной вырубкой лесов и тушение пожаров продолжатся в обычном режиме», — говорится в сообщении.

По словам вице-президента Бразилии Антониу Гамилтона Моурау, возглавляющего Национальный совет по Амазонии, министр охраны окружающей среды Рикарду Салес поспешил сделать выводы из предварительной информации министерства экономики. Моурау подчеркнул, что реальной заморозки средств не произошло, все операции природоохранного министерства в Амазонии и Пантанале будут продолжены.

Моурау также уточнил, что правительству приходится искать средства для продолжения социальных выплат, поэтому все министерства вносят предложения по урезанию своих бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба бразильского министерства окружающей среды объявила о том, что в Бразилии из-за заморозки бюджета с 31 августа приостанавливаются тушение лесных пожаров и борьбу с незаконной вырубкой лесов в Амазонии.

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