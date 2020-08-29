Вашингтон, 29 августа 2020, 03:30 — REGNUM США вынуждены закупать российскую нефть, поскольку представители Демпартии противятся строительству трубопроводов, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Нью-Гэмпшире, передает телеканал Fox News.
При этом глава Белого дома отметил, что в Новой Англии зафиксированы самые высокие цены на электроэнергию в США.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в США из-за «правовой неопределенности» прекратили прокладку газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Также было заблокировано строительство трубопровода Keystone XL.
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