Вашингтон, , 03:30 — REGNUM США вынуждены закупать российскую нефть, поскольку представители Демпартии противятся строительству трубопроводов, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Нью-Гэмпшире, передает телеканал Fox News.

При этом глава Белого дома отметил, что в Новой Англии зафиксированы самые высокие цены на электроэнергию в США.

Дональд Трамп «В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. Знаете почему? Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда попасть».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в США из-за «правовой неопределенности» прекратили прокладку газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Также было заблокировано строительство трубопровода Keystone XL.

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