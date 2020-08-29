Москва, , 03:20 — REGNUM Пилотажная группа «Стрижи» на форуме «Армия-2020» впервые представила новую пилотажную программу с участием сразу девяти истребителей МиГ-29. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пилотажная группа «Русские витязи» также представила гостям форума обновлённую лётную программу с демонстрацией группового пилотажа одновременно на двух типах истребителей в одном строю — Су-30СМ и недавно полученных новых Су-35С.

В динамическом показе возможностей современной боевой авиации участвовала пилотажная группа «Беркуты» на вертолётах Ми-28Н.

Напомним, что «Стрижи» и «Витязи» выступают с показательным пилотажем не на специально подготовленных для зрелищного воздушного шоу истребителях, а на обычных боевых машинах. На них пилоты также отрабатывают обычные учебно-боевые задачи, включая практическое применение оружия на полигонах.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотажная группа «Стрижи» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» впервые в современной истории представит уникальный комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей.

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