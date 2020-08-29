Буэнос-Айрес, , 03:20 — REGNUM В Аргентине действие карантинных ограничений, введённых в марте из-за распространения коронавируса, продлевается до 20 сентября. Об этом президент страны Альберто Фернандес объявил в видеообращении, опубликованном 28 августа на его странице в социальной сети Twitter.

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"Вместе с губернаторами мы приняли решение продлить меры предосторожности и ограничения для изоляции и дистанцирования до 20 сентября», — сказал он.

По словам Фернандеса, в настоящее время «проблема не только со столицей и её пригородами, проблема во всей стране». По предъявленным им данным, если ещё полтора месяца назад на столицу Буэнос-Айрес с пригородами приходилось 93% случаев заражения за неделю, то в настоящее время 35% заражений новым коронавирусом выявляется в других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Аргентине выявлены 10 104 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 380 292 подобных случая.

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