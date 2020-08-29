Бразилиа, , 03:19 — REGNUM В Бразилии из-за заморозки бюджета с 31 августа приостанавливаются тушение лесных пожаров и борьба с незаконной вырубкой лесов в Амазонии. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба бразильского министерства окружающей среды.

Из сообщения ведомства следует, что «вся деятельность по борьбе с незаконной вырубкой лесов в Амазонии, а также все операции по тушению пожаров в Пантанале и других регионах страны» будут прекращены с полуночи 31 августа «вследствие принятого сегодня секретариатом по вопросам бюджета решения о заморозке финансирования».

Отмечается, что решение о заморозке около 60 млн реалов (более $11 млн) было принято по указанию администрации президента Бразилии и секретариата по делам правительства. Без средств остаются подчиняющиеся природоохранному министерству Бразильский институт по защите окружающей среды и Институт по сохранению биоразнообразия. Предполагается, что в 2021 году бюджет министерства также также будет сокращён на примерно в два раза большую сумму.

С 31 августа своё работу по борьбе с лесными пожарами и незаконной вырубкой леса в Бразилии прекратят более 1200 человек, 150 единиц техники, десять самолётов и два вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Бразилии направит войска для защиты бассейна Амазонки от нелегальной вырубки и поджигателей.

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