Триполи, , 02:06 — REGNUM Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж 28 августа отправил в отставку главу МВД Фатхи Али Башагу. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отставка министра внутренних дел произошла на фоне продолжающихся в Триполи массовых протестов, проходящих несмотря на введённый из-за коронавируса комендантский час.

Источники телеканала полагают, что поводом для отставки Башоги является использование органами правопорядка для разгона мирных протестующих огнестрельного оружия. Также отмечается, что во время принятия главой ПНС решения об отставке Башоги, тот встречался с министром обороны Турции Хулуси Акаром, не поставив об этом в известность Сараджа.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Ливии Триполи вновь прошли демонстрации за отставку Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и премьер-министра Фаиза Сарраджа. Их участники недовольны ростом в стране числа бедных и подъёмом уровня коррупции.

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