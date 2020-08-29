Лима, , 02:06 — REGNUM В Перу ещё на месяц, до 30 сентября, продлили чрезвычайное положение, объявленное в марте из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом 28 августа сообщает газета El Peruano.

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В соответствующем указе, опубликованном в официальном издании правительства Перу, говорится о том, что чрезвычайное положение в стране и карантин в некоторых регионах продлеваются «до среды, 30 сентября 2020 года, из-за тяжёлой ситуации, с которой столкнулась страна из-за последствий COVID-19».

Особо строгие карантинные меры из-за роста числа заражений предусматриваются в департаментах Куско, Мокегуа, Пуно и Такна, а также в ряде провинций в других регионах. В них жителям разрешается выходить на улицу только в случае необходимости и в будние дни.

По всей стране в выходные дни и с 20:00 до 04:00 в будни продолжается действие комендантского часа, когда все граждане должны находиться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии коронавируса в Перу подтверждены почти 622 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений при COVID-19 умерли более 28 тыс. человек.

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