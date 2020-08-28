Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Нацгвардия успешно справилась с ликвидацией беспорядков в городе Кеноше (штат Висконсин, США), написал 28 августа американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Подавление массовых беспорядков

Трамп «Когда местные власти на законных основаниях просят о помощи, федеральное правительство будет действовать и быстро добьётся успеха. Портленд, ты слышишь?»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к беспорядкам в Сиэтле, Портленде и Миннеаполисе присоединились погромы в Кеноше, где 23 августа полицейскими был ранен чернокожий Джейкоб Блейк.

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