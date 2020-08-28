Москва, 28 августа 2020, 23:07 — REGNUM Антироссийское заявление председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии М. Михкельсона является попыткой прямого вмешательства в дела Белоруссии, сообщили 28 августа в пресс-службе МИД РФ.
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Комментируя заявление эстонского депутата от 25 августа, призывающего страны НАТО и Европейского союза вмешаться в развитие ситуации в Белоруссии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила следующее.
Белоруссия не является ни членом НАТО, ни государством ЕС. При этом между Россией и Белоруссией действуют обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Российский дипломат посоветовала Михкельсону «получше присмотреться к его собственной стране, где составляющая почти треть населения русскоязычная диаспора лишена элементарных политических и гражданских прав».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспокойство у Прибалтики и Польши вызвали слова, прозвучавшие из Москвы и из Минска относительно возможной российской военной помощи Белоруссии в рамках обязательств ОДКБ.
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